نزال تايسون والغوريلا.. دليل جديد على

2019/02/18 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووفقا لموقع "سبورتس بايبل"، فقد عرض تايسون دفع مبلغ 10 آلاف دولار على مسؤولي حديقة حيوانات بمدينة نيويورك مقابل السماح له بدخول قفص الغوريلا، ومنازلة الحيوان العملاق.ووفقا للموقع، فإن تايسون "رأى أحد حيوانات الغوريلا الضخمة، وهو يتنمر على رفاقه في القفص، مما أثار غضب الملاكم الأميركي".ونقل "سبورتس بايبل" عن بطل العالم السابق قوله: "عرضت 10 آلاف دولار على العامل في حديقة الحيوانات مقابل أن يفتح لي قفص الغوريلا ويدخلني معه.



أردت أن أحطم هذا الحيوان المتنمر.



العامل رفض عرضي".واشتهر تايسون بقبضته "الفولاذية" التي اعتبرها الخبراء الأقوى في تاريخ الملاكمة، لكنه اشتهر أيضا بتصرفاته المتهورة خارج الحلبة، ومنها مهاجمة الصحفيين والشجار في الأماكن العامة.

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