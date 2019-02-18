السعودية وباكستان يوقعان اتفاقيات بـ 20 مليار دولار

2019/02/18 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إن المملكة وقعت اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

ووصل بن سلمان إلى باكستان في وقت سابق يوم الأحد في أولى محطات جولته بجنوب آسيا والصين.انتهى

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