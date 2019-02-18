2019/02/18 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/كتلة هوائية باردة تندفع للعراق وأمطار في بغداد غداً

18/02/2019 00:49:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد ب.ش

تشير التوقعات الجوية الى إندفاع كتلة هوائية باردة تجاه العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في تصريح نقله مراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "حالة عدم الاستقرار الجوي الضعيفة نسبيا ناتجة من اندفاع هواء بارد من جهة شمال الشرق نهار وليل غد الاثنين وفرص هطول امطار خفيفة في بعض مناطق سليمانية وصلاح الدين وكركوك واربيل والموصل ودهوك ومناطق من الانبار مصحوبة بهطول ثلجي فوق قمم جبال سليمانية وشمال اربيل وشرق دهوك خلال النهار".

وأضاف "أما ليل وفجر الاثنين فمتوقع هطول خفيف للامطار في العاصمة بغداد وواسط وشمال بابل وغرب البصرة و بادية السماوة ربما بعض الغزارة واردة في البادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/كتلة هوائية باردة تندفع للعراق وأمطار في بغداد غداً) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/كتلة هوائية باردة تندفع للعراق وأمطار في بغداد غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).