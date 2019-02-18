مراسلنا: وصول الحلبوسي الى المانيا

2019/02/18 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل قليل الى برلين

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