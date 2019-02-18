كيتا: أعرف بايرن ميونيخ جيداً ولكني لست الوحيد

2019/02/18 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الإنجليزي سابق معرفته ببايرن ميونيخ الألماني قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال كيتا:"لست الوحيد الذي يملك خبرة في هذا المجال، شيردان شاكيري لعب لبايرن ميونيخ أيضاً".



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وأضاف:"وبالتأكيد مدربنا يورجن كلوب يعرف كل شيء عنهم، ولكني أيضاً أعرف قوة بايرن وكيف نلعب ضدهم".

وكان كيتا لاعباً في صفوف لايبزيج الألماني قبل انتقاله إلى الريدز في الصيف الماضي.

أيضاً كان كلوب مدرباً لبوروسيا دورتموند وحقق مع لقب البوندسليجا مرتين على التوالي في 2011 و2012.





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