روسيا تحرز برونزية كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات داخل الصالات

2019/02/18 | 02:09

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UEFAFutsal/twitter

أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات داخل الصالات التي استضافتها مدينة بورتو البرتغالية، بعد تغلبه الأحد على نظيره الأوكراني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 2-2، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت لسيدات روسيا بنتيجة 3-2.وتوّج المنتخب الإسباني بلقب البطولة بعد تغلبه على نظيره البرتغالي صاحب الأرض بأربعة أهداف نظيفة.المصدر: sport-express.ru

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