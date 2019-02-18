واع/مقتل ابو عمر البغدادي بجزيرة سامراء

2019/02/18 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

18/02/2019 02:15:00 AM |

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واع سامراء

افاد مصدر في الاستخبارت العسكرية ، اليوم الاثنين ، بمقتل المجرم ابو عمر البغدادي في معركة ثأر الشهداء بجزيرة سامراء.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "الارهابي المعروف باسم ابو عمر البغدادي لقي حتفه في معركة ثأر الشهداء بجزيرة سامراء على يد ابطال الاتحاديه وسرايا السلام ".

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