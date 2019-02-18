الأمم المتحدة: طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

2019/02/18 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي توصلوا إلى اتفاق بشأن ”المرحلة الأولى“ من إعادة الانتشار المشتركة للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة ينص على مغادرة قوات طرفي الحرب مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.وذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة ”أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة (1) […]

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