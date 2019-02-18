2019/02/18 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5sLedjJf6nQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد خطفهم من قبل عصابات داعش في اطراف حديثة ... هذا ما قاله شقيق احد المخطوفين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد خطفهم من قبل عصابات داعش في اطراف حديثة ... هذا ما قاله شقيق احد المخطوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).