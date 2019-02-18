الغدير يستقيل من تدريب الباطن

2019/02/18 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعلن نادي الباطن استقالة مدربه يوسف الغدير من تدريب الفريق الأول وإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

ولم يوضح النادي هوية خليفة الغدير في تدريب فريق الباطن.

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وكان الغدير قد تولى تدريب الفريق في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، حقق الفوز في أربع مباريات منهم وخسر في سبع وتعادل في لقاءين.

ويحتل فريق الباطن حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد ثماني عشرة نقطة، بعد مرور عشرين جولة منذ بداية المسابقة.

فريق الباطن لم يفز سوى بخمس مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في اثنتي عشرة مباراة حتى الآن.

وأحرز الباطن في الدوري تسعة عشر هدفًا واستقبل ستة وثلاثين هدفًا حتى الآن.

يشار إلى أن فريق الباطن يتبقى له عشر مباريات على نهاية مسابقة الدوري.

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