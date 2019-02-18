2019/02/18 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد إن المملكة وقعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار خلال زيارته لباكستان حيث تتصاعد حدة التوتر مع الهند المسلحة نوويا.واستهل الأمير محمد جولته بجنوب آسيا والصين باستثمارات في باكستان أعلى مما كان متوقعا قائلا إن هذا الرقم لا يمثل سوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي يستهل جولة آسيوية باتفاقيات استثمار ضخمة مع باكستان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي يستهل جولة آسيوية باتفاقيات استثمار ضخمة مع باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).