قائد عسكري أميركي: لن ندعم قوات سوريا الديمقراطية إذا تحالفت مع الأسد

2019/02/18 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال جنرال أميركي كبير إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.وتسلط تصريحات اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، […]

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