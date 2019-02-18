2019/02/18 | 03:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احزاب تركمانية تطالب ان يكون منصب محافظ كركوك من حصتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احزاب تركمانية تطالب ان يكون منصب محافظ كركوك من حصتها ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احزاب تركمانية تطالب ان يكون منصب محافظ كركوك من حصتها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).