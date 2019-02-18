2019/02/18 | 03:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان الايراني: هجوم زاهدان الارهابي نفذ بدعم اسخباري سعودي اماراتي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الايراني: هجوم زاهدان الارهابي نفذ بدعم اسخباري سعودي اماراتي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان الايراني: هجوم زاهدان الارهابي نفذ بدعم اسخباري سعودي اماراتي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان الايراني: هجوم زاهدان الارهابي نفذ بدعم اسخباري سعودي اماراتي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).