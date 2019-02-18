الترجي يستأنف ضد عقوبة معين الشعباني

2019/02/18 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أعلنت إدارة نادي الترجي التونسي استئناف الحكم بإيقاف المدرب معين الشعباني المدير الفني للفريق لمباراتين بسبب اقتحامه لملعب المباراة أمام اتحاد تطاوين بعد إلقاء الحجارة من قبل الجماهير المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ عقوبة إيقاف معين الشعباني من مباراة الأفريقي والترجي الديربي المنتظر إقامته بملعب نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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ولكن إدارة نادي الدم والذهب تسعى للاستئناف وتأمل في تخفيف العقوبة الموقعة على مدربها.

يذكر أن معين الشعباني كان قد قاد الترجي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، وذلك بعد الفوز على النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في كأس العالم للأندية، وأقصي من مباراته الأولى أمام فريق العين الإماراتي.





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