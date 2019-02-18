مباراة كل النجوم - البث المباشر والتغطية الحية للمواجهة الكبرى على beIN SPORTS

2019/02/18 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة كل النجوم بين فريقي جيمس ويانيسلمتايعة كل المعلومات الفنية عن مواجهة كل النجوممباراة كل النجوم مباشرة وحصرياً على beIN SPORTSأحمد النفيليأحداث مباراة كل النجوم لحظة بلحظةتقديم فريق ليبرون تقديم فريق يانيسحفل بداية اللقاءانطلقت أحداث مباراة كل النجوم بعرض غنائي في ملعب سبكتروم سنتر في مدينة تشارلوت الأميركية (ولاية كارولاينا الشمالية) الذي بدا في أفضل حلة وهو يستقبل النسخة الثامنة والستين من المواجهة الاستعراضية التي يترقبها دوماً متابعي وعشاق كرة السلة العالمية.ويتسع ملعب سبكتروم لقرابة 20 ألف متفرجاً وافتتح في الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2005 وأعيد تجديده في عام 2016 وهو مقر فريق تشارلوت هورنتس الذي ينافس في القسم الشرقي في الدوري الأميركي للمحترفين NBA ويحتل حالياً المركز السابع . حديث ما قبل انطلاق مباراة كل النجوميتجدد الموعد مع المواجهة الاستعراضية الكبرى بين نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA والتي يطلق عليها مباراة كل النجوم، نظراً لما تضمه من أبرز وأهم لاعبي الـNBA الحاليين والذين تم اختيارهم بناء على تصويت الجماهير.المباراة ستقام وكما هو معروف بين فريقي "الملك" ليبرون جيمس واليوناني يانيس انتيتوكونمبو كقائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي المنطقة الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة إلى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة إلى اللاعبين الاحتياطيين.فريق ليبرون

اللاعب

الفريق

ليبرون جيمس

لوس أنجيليس ليكرز

كيفن دورانت

غولدن ستايت ووريرز

كايري إيرفينغ

بوسطن سلتيكس

كاوهي ليونارد

تورونتو رابتورز

جيمس هاردن

هيوستن روكتس

المدرب

مايكل مالون | مدرب دنفر ناغتس

فريق يانيس

اللاعب

الفريق

يانيس أنتيتوكونمبو

ميلووكي باكس

ستيفن كوري

غولدن ستايت ووريرز

جويل إمبيد

فلاديلفيا سيفنتي سيكسرز

بول جورج

أوكلاهوما سيتي ثاندر

كيمبا ووكر

تشارلوت هورنتس

المدرب

مايك بادنهولزر | مدرب ميلووكي باكس

معلومات البث المباشر

• مواجهة كل النجوم الاستعراضية الكبرى موعدكم معها في تمام الساعة 4.00 فجراً يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.• المباراة ستبث مباشرة وحصرياً باللغة العربية على قناة beIN SPORTS HD1.• المباراة ستبث مباشرة وحصرياً مصحوبة بالتعليق باللغة الإنكليزية على قناة beIN SPORTS HD11.• كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة أجمل اللقطات.تعد خدمة CONNECT خدمة متميزة توفر مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.



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حقائق تاريخية

• نسخة عام 2019 من مباراة كل النجوم هي رقم 68 منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1951.• ولدت فكرة مباراة كل النجوم الاستعراضية السنوية عام 1951 خلال اجتماع ثلاثي بين رئيس دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة موريس بودولوف، ومدير الدعاية في الدوري الأميركي للمحترفين هاسكل كوهين ومالك بوسطن سيلتيكس والتر براون.• جاء التفكير في مباراة كل النجوم كرد فعل لإنقاذ سمعة وشعبية كرة السلة الأميركية بعد فضيحة مراهنات كبرى ضربت اللعبة موسم 1949-1950.• قبل عام 2018 كانت مباريات كل النجوم تقام بين فريق يضم أفضل لاعبي المنطقة الشرقية وفريق آخر يضم أفضل لاعبي المنطقة الغربية.• تاريخيا تتفوق المنطقة الشرقية بواقع 37 انتصار مقابل 29 انتصار للمنطقة الغربية.• عام 1999 تم إلغاء مباراة كل النجوم بسبب تعليق موسم 1998-1999 وهي المرة الوحيدة التي لم تقم فيها المواجهة الاستعراضية.• نسخة عام 2017 من مباراة كل النجوم شهدت رقماً قياسياً من حيث عدد النقاط المسجلة عندما انتهت على وقع فوز المنطقة الغربية على الشرقية 192-182.• بوب بيتيت وكوبي بارينت هما أكثر لاعبين حصلا على لقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بيتيت حصل عليها أعوام (1956, 1958, 1959, 1962)، وبراينت توج بها أعوام (2002, 2007, 2009, 2011).• أكثر لاعب تم اختياره للمشاركة في مباراة كل النجوم هو النجم الأسطوري كريم عبد الجبار لاعب ميلووكي باكس ولوس أنجيليس ليكرز سابقاً، إذ اختير 19 مرة.• كوبي براينت وليبرون جيمس هما أكثر لاعبين في تاريخ مواجهات كل النجوم بدأوا المباراة برصيد 15 مشاركة لكل منهما.• أكثر لاعب سجل نقاط في مباراة كل النجوم هو ليبرون جيمس برصيد 343 نقطة.• أكثر لاعب قام بتمريرات حاسمة في تاريخ مواجهات كل النجوم هو ماجيك جونسون بصيد 127 تمريرة.• أكثر لاعب قام بمتابعات " Rebounds" هو ويلت تشامبرلين لاعب ليكرز السابق والذي اعتزل عام 1973 وتوفي عام 1999 عن 63 عاماً وقام بـ197 متابعة طوال مشاركته في مباراة كل النجوم.• الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مواجهة كل النجوم سجل في نسخة علم 2010 في المباراة التي أقيمت في ولاية تكساس تحديدا في مدينة أرلينغتون واحتضنها استاد " Cowboys" وشهدت المباراة حضور 108,713 متفرجاً.

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