2019/02/18 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار سيارة مفخخة شمالي عفرين السورية قالت مصادر محلية وناشطون في مدينة عفرين، شمال غربي سوريا، إن سيارة مفخخة انفجرت جانب مقر عسكري لفرقة السلطان مراد المدعوم من تركيا في ناحية شرا قرب مدنية عفرين ما أسفرعن سقوط ثلاثة جرحى بين المسلحين.كما شهدت مدينة جنديرس بريف عفرين انفجارا أخر، جرّاء إلقاء قنبلة يدوية في أحد شوارع المدينة من قبل مجهولين، أسفرت عن أضرار مادية في الممتلكات الخاصة دون تسجيل إصابات بشرية.يذكر أن فرقة "السلطان مراد" كانت ألقت القبض، يوم الجمعة الفائت، على عناصر تابعة لـ "الوحدات الكردية" بتهمة التفجير الذي وقع في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي.

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