مفاوضات سرية تقود إلى إطلاق سراح أبوزيد دوردة أبرز قيادات عهد القذافي

2019/02/18 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات سرية تقود إلى إطلاق سراح أبوزيد دوردة أبرز قيادات عهد القذافيالقاهرة – وصل إلى العاصمة المصرية، رئيس جهاز الأمن الليبي الخارجي السابق أبوزيد دوردة، قادما من طرابلس، عبر تونس، بعد ساعات من الإفراج عنه بواسطة كتيبة “ثوار طرابلس”، المنضوية تحت راية ما يسمى بـ“قوة حماية طرابلس”.وكشف مصدر مقرب من عائلة أبوزيد دوردة أن عملية الإفراج تمت بعد مفاوضات استمرت نحو أربعة أسابيع بواسطة عدد من القبائل الليبية وكتيبة “ثوار طرابلس” التي يقودها هيثم التاجوري، حتى تكللت بنجاح نهاية الأسبوع الماضي، بالاتفاق على الإفراج عن الرجل والموافقة على نقله إلى القاهرة للإقامة.وأوضح أن سقوط الجماعة الليبية المقاتلة في طرابلس كان له أثر كبير في عملية الإفراج عن أبوزيد دوردة بعد نقله إلى سجن يتبع كتيبة “ثوار طرابلس” واحتجازه لسنوات في سجن الهضبة رفقة عدد من كبار رجال النظام السابق، من بينهم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، والساعدي القذافي، وقيادات في جهاز المخابرات والشرطة العسكرية واللجان الثورية.وعلم من مصادر مطلعة أن مفاوضات قادها شيوخ وعواقل قبائل المقارحة، التي ينتمي إليها أبوزيد دوردة، وقبيلة ورفلة، وهي من أكبر قبائل ليبيا وتشكل خمس عدد السكان، وقائد كتيبة “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري للإفراج عن رئيس الأمن الخارجي الليبي السابق، واستفاد هؤلاء من عدم ثبوت أي تهمة من تلك التي وجهت له.وشغل دوردة وظيفة مسؤول الأمن الخارجي، وكان له دور بارز في التفاوض، خلال فترة حكم العقيد معمر القذافي، مع معارضين ليبيين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

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