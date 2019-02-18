2019/02/18 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N-jqHx3w7jc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقتل زوجها وهي فخورة بقتلها له وتكول حتى لو انحكم بالاعدام اقبل !!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقتل زوجها وهي فخورة بقتلها له وتكول حتى لو انحكم بالاعدام اقبل !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).