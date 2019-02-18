2019/02/18 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمان ينظم أحتفالية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبداللـه الثاني بمناسبة احتفالات المملكة الاردنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبداللـه الثاني .السابع والخمسين.ينظم الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمانأحتفالية فنية وغنائية وأدبية يشارك فيها شعراء وفنانين من العراق والأردنالشاعر الدكتور عبد الودود القيسيالشاعر على الفاعوريالشاعرة نبيلة حمد الشاعر والموسيقار ابراهيم السالمالشاعرة نائلة ديبالشاعرة اسراء حيدرالشاعر والموسيقى فادي شاهينالشاعرسعد الجميليالساعة 6 مساء يوم الثلاثاء المقبل المصادف 19 شباط 2019مجمع بيت الثقافة والفنون - عمان - جبل الحسين شارع الرازي قرب التوليدو- دار 20الدعوة عامة - سعداء بحضوركم

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