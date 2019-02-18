الأخبار سياسة الكشف عن “محاولة انقلابية” للإطاحة بالرئيس ترامب

2019/02/18 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير سابق بمكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) في مقابلة نشرت اليوم الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث عام

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