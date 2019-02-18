بيجي العراقية.. الدمار والمليشيات يمنعان عودة النازحين

2019/02/18 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن آلاف العائلات النازحة لا تستطيع العودة إلى قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، رغم

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