2019/02/18 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران..غواصة جديدة قادرة على إطلاق صواريخ عابرة وضعت إيران في الخدمة غواصة قادرة على إطلاق صواريخ عابرة، لتؤكد بذلك عزمها على تأمين قدراتها الدفاعية بقواها الخاصة، وسط أجواء توتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي وقائع احتفال جرى في مرفأ بندر عباس في جنوب البلاد شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في الجيش والحكومة.وقال الرئيس حسن روحاني خلال الاحتفال "باتت إيران اليوم مكتفية ذاتيا في أسلحتها، أكانت البرية أو الجوية أو البحرية".وتابع روحاني "أن الهدف من قدراتنا الدفاعية هو الدفاع عن مصالحنا ولم نسع يوما لمهاجمة أي بلد"، موضحا أن ايران ما كانت رغبت ب"العمل في مجال صناعة السلاح" لو أنها كانت قادرة على شراء السلاح الذي تريده.وأطلق على الغواصة الجديدة اسم "الفاتح" وهي الأولى "نصف الثقيلة" في سلاح البحرية الإيراني، وهي ما بين الغواصة الصغيرة من نوع "غدير" وتلك التي من نوع "كيلو" التي يستخدمها حاليا الجيش الإيراني.

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