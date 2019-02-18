2019/02/18 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات الحرائق تجتاح الشمال الإسباني عمل أكثر من 700 شخص على محاولة إخماد حرائق في شمال إسبانيا يبلغ عددها نحو خمسين، بعضها مفتعل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.وجاء في بيان للحكومة المحلية في كانتابريا "يعمل 760 شخصا من مختلف الأجهزة على محاولة إخماد 48 حريقا مشتعلا"، مشيرا إلى إحصاء خمسين حريقا خلال النهار.وأعلنت حكومة كانتابريا أنه ومنذ الإعلان عن اندلاع أولى الحرائق في هذه المنطقة الجبلية "لم تُسجّل أي خسائر بشرية، وقد اندلعت غالبية الحرائق في مناطق نائية لا تهدّد سلامة السكان أو البنى التحتية".وصرّح رئيس منطقة كانتابريا ميغيل انخل ريفيا لتلفزيون "لا سيكستا" أنه تم توقيف شخصين، مؤكدا أن "لا مصابين" جراء الحرائق وأنه "تم إجلاء خمسة أشخاص فقط"

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