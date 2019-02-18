دراسة :السهر يؤثر سلبا على نشاط الدماغ

2019/02/18 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشفت دراسة حديثة أن طبيعة عمل الدماغ تختلف بين مَن يستيقظون مبكرا ومَن ينامون حتى ساعات متأخرة.وأجرى باحثون دراسة مسحية لمتابعة إشارات الدماغ للأعضاء المختلفة في الجسم بين مجموعتين: الأولى تضم مَن ينامون في وقت متأخر (حوالي الثانية والنصف فجرا) ويستيقظون بعد العاشرة صباحا، والثانية تشمل مَن ينامون قبل الحادية عشرة مساء […]

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