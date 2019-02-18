رؤوس الأموال الكبرى تعترف أخيرا: أفريقيا بيئة استثمار خصبة

2019/02/18 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الاستثمار الأجنبي نموّا ملموسا في القارة الأفريقية، بفضل تجدد اهتمام المستثمرين الأجانب بدول أفريقية مثل جنوب أفريقيا ورواندا ونيجيريا، وما يحفّز

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