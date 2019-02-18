قطر ترفض إدانة إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة

2019/02/18 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ – التقت إيران وقطر في ما يشبه التنسيق المسبق على التحذير من أخطار أمنية كبرى تتهدد منطقة الشرق.وبدا أن تصريحات

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