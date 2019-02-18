2019/02/18 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران: الهجوم على الحرس الثوري نفذ من باكستان قال رئيس البرلمان الإيراني إن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري، "خطط له ونفذ من داخل باكستان"، مضيفا أن بلاده يجب أن ترد على هذا.ودانت باكستان الهجوم الذي نفذ يوم الأربعاء الماضي لكنها لم ترد على هذه المزاعم.ويعتقد أن "جيش العدل"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، يعمل في ملاذات داخل باكستان المجاورة.واتهم الميجور الجنرال محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، قوات الأمن الباكستانية بدعم المسلحين وقال إن إيران تتوقع أن "تتم معاقبة" الجماعة. من جانبه تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني "بالانتقام لدماء القتلى" .

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