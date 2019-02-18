ألمانيا والدنمارك ترفضان طلب ترامب استقبال رعاياهما من أعضاء “داعش”

2019/02/18 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رفضت ألمانيا والدنمارك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دول أوروبية استقبال مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم “داعش” في سوريا، لمحاكمتهم في أوطانهم.وردت برلين بفتور على نداء الرئيس الأمريكي وربطت الداخلية الألمانية الموافقة على عملية الاستعادة بحدوث زيارات قنصلية لهم.وقالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن لألمانيا استعادة […]

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