2019/02/18 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: أنفقنا مليارات الدولارات على المناطق المحررة في العراق دعت الأمم المتحدة، الأطراف السياسية العراقية إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية التي لا تزال 3 حقائب شاغرة فيها" كاشفة عن "إنفاق مليارات الدولارات على المناطق المحررة" في العراق.وجاء ذلك على لسان رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي}، جينين هينيس بلاسخارت.وكانت بلاسخارت تتحدث من بغداد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، عقب لقاء جمعهما.وقالت المسؤولة الأممية "تم مناقشة عدة مواضيع في الاجتماع مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري" داعية إلى "الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، والتركيز على تقديم الخدمات والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وشددت على أن "دعم المجتمع الدولي للعراق يجب أن يستمر في المستقبل".وأشارت بلاسخارت في هذا الصدد إلى أن "الأمم المتحدة أنفقت مليارات الدولارات في المناطق المحررة من سيطرة داعش لتقديم الخدمات"، دون مزيد من التفاصيل.

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