2019/02/18 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي الشباب، عن مدة غياب الروماني كونستانتين بوديسكو، لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.ووفقاً للبيان الذي نشره النادي، مساء أمس فإن اللاعب من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى خمسة أسابيع، بسبب الإصابة في عضلة السمانة.

ونشر البيان، حول تفاصيل إصابة اللاعب، وكتب فيه: " أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف الروماني كونستانتين بوديسكو بتمزق في عضلة الساق (السمانة) الخلفية وتمزق الرباط الخارجي للركبة".

وواصل: " ويحتاج اللاعب من 4 إلى 5 أسابيع للعلاج الطبيعي".



اختيارات المحررين حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022

الاتحاد المصري يعلن عن موعد مباراة #الأهلي و #بيراميدز ستكون في 28 فبراير في كأس مصر.



pic.twitter.com/yDLQGrv4Al— جول مصر (@goaleg) February 17, 2019وتغيب اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، عن تدريبات الليوث منذ الأسبوع الماضي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن إدارة الشباب كانت تنوى إخراج بوديسكو من قائمة الفريق وضم صوماليا بدلاً منه، ولكن الجهاز الطبي والفني اتفقوا على استمرار اللاعب.

استثمار ناجح ونجاحه سيكون أعظم من مانشستر يونايتد –ضمن محاولات جمهور أرسنال لولي العهد السعودي بشراء النادي

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 37 نقطة بعد لعب 20 مباراة وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل ومدة غياب لاعب الشباب عن الملاعب) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل ومدة غياب لاعب الشباب عن الملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).