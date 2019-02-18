البخاتي: عازمون بشدة على جمع تواقيع لرفض التواجد الأجنبي في العراق

2019/02/18 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد نائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، العزم على جمع تواقيع لرفض التواجد الاجنبي في العراق.

وقال جاسم البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} ان "قضية الازمات التي مر بها البلد هي صفحات تم تطبيقها على العراق إبتداءً من الارهابي {أبو مصعب الزرقاويْ والسيارات المفخخة ودخول داعش الإرهابي على الخط، وهذه ارهقت الشعب العراقي لكن تم الانتصار على داعش من قبل الطيران والقوات العراقية بفترة قياسية لما تتمتع به من بقدرات قتالية عالية".



وأضاف، ان "وجود الجيش العراقي يغني عن تواجد قوات أجنبية التي نعتدها تدخلاً لجعل العراق ساحة للاقتتال والتعدي على دول الجوار وهو ممنوع في الدستور العراقي.وأكد البخاتي "العزم على جمع تواقيع للذهاب في موقف حازم وشديد من قبل المنضوين في العملية السياسية {التنفيذية والتشريعية} برفض هذا التواجد".



وتابع ان" الولايات المتحدة الامريكية تنظر للشعوب بحالة صغيرة أمامها وهي تقوم بالتدخل في إزالة حكومات وبناء قواعد".انتهى

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