فريق ليبرون يحسم مباراة كل النجوم عقب سيناريو مثير

2019/02/18 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق ليبرون من الفوز بمباراة كل النجوم لعام 2019 عقب تغلبه على فريق يانيس 178- 164 في مباراة مثيرة ورائعة شهدت العديد من التقلبات، وعاد فريق ليبرون من بعيد وقلص فارقاً وصل في بعض الأحيان إلى 13 نقطة.وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها ليبرون جيمس مع فريقه بمباراة كل النجوم بعد تغلبه في العام الماضي على فريق ستيفن كوري (148-145).أحداث مباراة كل النجوم لحظة بلحظةالربع الرابعبلغت الإثارة ذروتها في الربع الرابع ومارس كوري هوايته المفضلة في تسجيل الرميات الثلاثية كما مرر عدد من التمريرات الحاسمة الرائعة على الجانب الآخر تواصلت الرميات الثلاثية لفريق جيمس حتى وصلت النتيجة إلى التعادل (153-153) ثم كان التقدم المثير جداً لفريق الملك ليبرون قبل نهاية الربع ب7 دقائق عن طريق "سلام دانك" لبرادلي بيل لاعب واشنطن ويزاردز فوصلت النتيجة إلى 155 - 153 لفريق ليبرون.وبرزت أسلحة فريق ليبرون تماماً في المنعطف الأخير من المباراة ونجح دورانت وليبرون في إحراز عدد من النقاط المتتالية فوصلت النتيجة إلى 168 - 158 لصالح فريق الملك قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، على الجانب الآخر هبط بشكل واضح أداء فريق يانيس الذي عمل بمفرده في الربع الرابع فوصل عدد نقاطه في اللقاء إلى 36 نقطة مقابل 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.الربع الثالثشهد انطلاق الربع الثالث تسجيل ليبرون لثلاثيتين رفعت رصيده من النقاط إلى 12 نقطة فيما أحرز ستيفن كوري ثلاثيته الثالثة، وحدث تبادل سريع لتسجيل النقاط بين الفريقين وهو ما أدى لمواصلة تقدم فريق يانيس إذ وصلت النتيجة عقب نهاية الست دقائق الأولى إلى تقدم فريق اللاعب اليوناني (118-99) .ورويداً رويداً عاد فريق ليبرون بقوة للمباراة بفضل عدد متتالي من الرميات الثلاثية وتألق بشدة كلاي طومسون لاعب غولدن ستايت برمياته الثلاثية الحاسمة وكانت نقطة التحول في المباراة عندما سدد ثلاثية ناجحة قبل نهاية الربع الثالث بخمس دقائق قلصت الفارق إلى 5 نقاط فقط (120-115) ثم عمل بشكل رائع عقب ذلك لاعب فريق ليبرون أيضاً داميان ليلارد لاعب بورتلاند ترايل بلايزرز الذي سجل 18 نقطة كلها من رميات ثلاثية وهو نجاح مبهر ساعد فريقه على إدراك التعادل للمرة الأولى في المباراة قبل نهاية الربع الثالث بدقيقتين و22 ثانية (127-127).ثم ذاق فريق ليبرون أخيرا طعم التقدم للمرة الأولى مع نهاية الربع الثالث 132-131.ملخص الشوط الأولالربع الثانينشط فريق ليبرون مع بداية الربع الثاني ونزل إلى أرض الملعب الاسترالي بن سيمونس وتألق بتسجيل سلتين متتاليتين قلصت الفارق قليلاً إلا أن لاعب فريق يانيس الكاميروني جويل إمبيد لاعب فريق فلاديلفيا سيفنتي سيكسرز سطع على الصعيد الدفاعي بعدد من التصديات الناجحة،وواصل أنتيتوكونمبو سطوعه فمع مرور الخمس دقائق الأولى في الربع الثاني كان قد سجل 18 نقطة وقام ب5 متابعات ناجحة، نشاط واضح وضعه في مقدمة أفضل لاعبي المباراة حتى تلك اللحظة.قبل نهاية الربع الثاني بثلاث دقائق تقريباً أخيراً انتفض ليبرون جيمس وسجل سلته الثانية في اللقاء مقلصاُ الفارق إلى عشر نقاط (72-82).والمثير أن لاعبي ميلووكي باكس كانا الأفضل في المباراة حتى نهاية الشوط الأول وهما يانيس أنتيتوكونمبو (20 نقطة) و كريس ميدلتون وأحرز (15 نقطة)، وساعد اللاعبان فريق يانيس على انهاء الشوط الأول بفارق كبير جداً (95-82).من جهة أخرى فإن كيمبا ووكر لاعب هورنتس والذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره والمشارك مع فريق يانيس كان أفضل ممرر في المباراة برصيد 7 تمريرات حاسمة، بينما كان كيفن دورانت هو الأفضل تسجيلاً في فريق ليبرون برصيد 13 نقطة.الربع الأول بداية حماسية واستعراضية للمواجهة ..اللعب مفتوح تماماً وقائد الفريق يانيس أنتيتوكونمبو يحرز 6 نقاط فيما أحرز كاوهي ليونارد ثلاثية مبكرة جداً، ووضح تماماً أن الفريقين سيلعبان بحرية تامة وبسرعة رائعة من أجل إمتاع الجماهير وتسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط في المباراة، لدرجة أن ليبرون جيمس حاول تسجيل ثلاثية من منتصف الملعب تقريباً.وبعد مرور 7 دقائق فقط وصلت النتيجة إلى (21 - 19) لصالح فريق يانيس.وأخيراً وبعد انتصاف الربع الأول سجل ليبرون جيمس أول نقاطه في المباراة، إلا أن كريس ميدلتون تمكن من تسجيل ثلاثيته الثالثة على التوالي ما منح فريق يانيس الفرصة للتقدم بفارق 14 نقطة (36-22) ما أجبر مدرب فريق ليبرون مايكل مالون على طلب الوقت المستقطع الأول.وكانت اللقطة الأبرز مع نهاية الربع الأول مشاركة الألماني ديرك نوفوتسكي لاعب دالاس مافريكس البالغ من العمر 40 عاماً والذي يشارك على سبيل التكريم في المواجهة الحالية، مشاركة نوفوتسكي جاءت مع فريق يانيس وتمكن من إحراز سلتين متتاليتين مكنت فريقه من إنهاء الربع الأول متقدماً (53-37).وبشكل عام فقد تألق في الربع الأول جداً أنتيتوكونمبو بتسجيله 16 نقطة فيما كان كيفين دورانت هو الأكثر تسجيلاً في فريق ليبرون برصيد 10 نقاط. تقديم فريق ليبرون تقديم فريق يانيسحفل بداية اللقاءانطلقت أحداث مباراة كل النجوم بعرض غنائي في ملعب سبكتروم سنتر في مدينة تشارلوت الأميركية (ولاية كارولاينا الشمالية) الذي بدا في أفضل حلة وهو يستقبل النسخة الثامنة والستين من المواجهة الاستعراضية التي يترقبها دوماً متابعي وعشاق كرة السلة العالمية.ويتسع ملعب سبكتروم لقرابة 20 ألف متفرجاً وافتتح في الحادي والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام 2005 وأعيد تجديده في عام 2016 وهو مقر فريق تشارلوت هورنتس الذي ينافس في القسم الشرقي في الدوري الأميركي للمحترفين NBA ويحتل حالياً المركز السابع . حديث ما قبل انطلاق مباراة كل النجوميتجدد الموعد مع المواجهة الاستعراضية الكبرى بين نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين NBA والتي يطلق عليها مباراة كل النجوم، نظراً لما تضمه من أبرز وأهم لاعبي الـNBA الحاليين والذين تم اختيارهم بناء على تصويت الجماهير.المباراة ستقام وكما هو معروف بين فريقي "الملك" ليبرون جيمس واليوناني يانيس انتيتوكونمبو كقائدين للفريقين بعد حصولهما على أكبر نسبة من الأصوات، وقد اختارا بالتعاقب قوائم اللاعبين: الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي المنطقة الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة إلى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة إلى اللاعبين الاحتياطيين.فريق ليبرون

اللاعب

الفريق

ليبرون جيمس

لوس أنجيليس ليكرز

كيفن دورانت

غولدن ستايت ووريرز

كايري إيرفينغ

بوسطن سلتيكس

كاوهي ليونارد

تورونتو رابتورز

جيمس هاردن

هيوستن روكتس

المدرب

مايكل مالون | مدرب دنفر ناغتس

فريق يانيس

اللاعب

الفريق

يانيس أنتيتوكونمبو

ميلووكي باكس

ستيفن كوري

غولدن ستايت ووريرز

جويل إمبيد

فلاديلفيا سيفنتي سيكسرز

بول جورج

أوكلاهوما سيتي ثاندر

كيمبا ووكر

تشارلوت هورنتس

المدرب

مايك بادنهولزر | مدرب ميلووكي باكس

معلومات البث المباشر

• مواجهة كل النجوم الاستعراضية الكبرى موعدكم معها في تمام الساعة 4.00 فجراً يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة.• المباراة ستبث مباشرة وحصرياً باللغة العربية على قناة beIN SPORTS HD1.• المباراة ستبث مباشرة وحصرياً مصحوبة بالتعليق باللغة الإنكليزية على قناة beIN SPORTS HD11.• كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة أجمل اللقطات.تعد خدمة CONNECT خدمة متميزة توفر مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.



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حقائق تاريخية

• نسخة عام 2019 من مباراة كل النجوم هي رقم 68 منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1951.• ولدت فكرة مباراة كل النجوم الاستعراضية السنوية عام 1951 خلال اجتماع ثلاثي بين رئيس دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة موريس بودولوف، ومدير الدعاية في الدوري الأميركي للمحترفين هاسكل كوهين ومالك بوسطن سيلتيكس والتر براون.• جاء التفكير في مباراة كل النجوم كرد فعل لإنقاذ سمعة وشعبية كرة السلة الأميركية بعد فضيحة مراهنات كبرى ضربت اللعبة موسم 1949-1950.• قبل عام 2018 كانت مباريات كل النجوم تقام بين فريق يضم أفضل لاعبي المنطقة الشرقية وفريق آخر يضم أفضل لاعبي المنطقة الغربية.• تاريخيا تتفوق المنطقة الشرقية بواقع 37 انتصار مقابل 29 انتصار للمنطقة الغربية.• عام 1999 تم إلغاء مباراة كل النجوم بسبب تعليق موسم 1998-1999 وهي المرة الوحيدة التي لم تقم فيها المواجهة الاستعراضية.• نسخة عام 2017 من مباراة كل النجوم شهدت رقماً قياسياً من حيث عدد النقاط المسجلة عندما انتهت على وقع فوز المنطقة الغربية على الشرقية 192-182.• بوب بيتيت وكوبي بارينت هما أكثر لاعبين حصلا على لقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم بيتيت حصل عليها أعوام (1956, 1958, 1959, 1962)، وبراينت توج بها أعوام (2002, 2007, 2009, 2011).• أكثر لاعب تم اختياره للمشاركة في مباراة كل النجوم هو النجم الأسطوري كريم عبد الجبار لاعب ميلووكي باكس ولوس أنجيليس ليكرز سابقاً، إذ اختير 19 مرة.• كوبي براينت وليبرون جيمس هما أكثر لاعبين في تاريخ مواجهات كل النجوم بدأوا المباراة برصيد 15 مشاركة لكل منهما.• أكثر لاعب سجل نقاط في مباراة كل النجوم هو ليبرون جيمس برصيد 343 نقطة.• أكثر لاعب قام بتمريرات حاسمة في تاريخ مواجهات كل النجوم هو ماجيك جونسون بصيد 127 تمريرة.• أكثر لاعب قام بمتابعات " Rebounds" هو ويلت تشامبرلين لاعب ليكرز السابق والذي اعتزل عام 1973 وتوفي عام 1999 عن 63 عاماً وقام بـ197 متابعة طوال مشاركته في مباراة كل النجوم.• الرقم القياسي للحضور الجماهيري في مواجهة كل النجوم سجل في نسخة علم 2010 في المباراة التي أقيمت في ولاية تكساس تحديدا في مدينة أرلينغتون واحتضنها استاد " Cowboys" وشهدت المباراة حضور 108,713 متفرجاً.

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