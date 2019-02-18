كارتيرون: اعتقدت أن الرجاء حسم المباراة عند تقدمه بهدفين

2019/02/18 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الرجاء أنه يتحمل مسؤولية تعادل فريقه أمام يوسفية برشيد، أمس الأحد بالدوري المغربي.وتعادل الرجاء البيضاوي، بثلاثة أهداف لكل فريق أمام نظيره يوسفية برشيد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المغربي.

وقال كارتيرون في تصريحات عقبت اللقاء: "أتحمل مسؤولية التعادل كاملة، هذه ليست النتيجة التي كنا نعمل من أجلها".

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pic.twitter.com/yDLQGrv4Al— جول مصر (@goaleg) February 17, 2019وواصل: "اعتقدت ان المباراة انتهت عند تقدمنا بهدفين، ولكننا ارتكبنا هفوات قاتلة عاقبنا عليها المنافس، أقدم اعتذاري للجمهور على هذه النتيجة".



اختيارات المحررين حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022

وقلب يوسفية برشيد النتيجة على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يدرك أيوب نناح التعادل للرجاء في الوقت القاتل من اللقاء.

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الجدير بالذكر أن الرجاء يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 15 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الوداد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.





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