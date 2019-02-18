ألمانيا والدنمارك ترفضان طلب ترامب استقبال رعاياهما من الدواعش

2019/02/18 | 07:45

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بغداد- العراق اليوم:

رفضت ألمانيا والدنمارك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دول أوروبية استقبال مواطنيها الذين قا...





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