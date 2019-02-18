2019/02/18 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

العراق اليوم - بغداد

وجه الكاتب العراقي المعروف اياد السماوي رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء عا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أياد السماوي يوجه رسالة لرئيس الوزراء عن "مكرمة" العدس، و"دجاجة" صدام في رمضان!) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أياد السماوي يوجه رسالة لرئيس الوزراء عن "مكرمة" العدس، و"دجاجة" صدام في رمضان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).