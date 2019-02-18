2019/02/18 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

youtube/Volkswagen News

أعلنت شركة "فولكس فاغن" الألمانية أنها تختبر سيارة "T-Roc R" الكروس أوفر المعدلة.

وأتت المركبة الجديدة بهيكل أكبر بقليل من هياكل سيارات "T-Roc" السابقة، مع تعديلات شملت المصابيح والواجهتين الأمامية والخلفية، وجناح هوائي صغير لزيادة ثباتها على السرعات العالية.كما من المفترض أن تطرح بنسختين مزودتين بمحركات بنزين توربينية بعزم 300 و400 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة، وعجلات كبيرة بأقراص أنيقة مصنوعة من الكروم والألومينيوم.ومن المفترض أن ترفع "فولكس فاغن" الستار عن هذه السيارة في النصف الأول من العام الجاري، لتطرحها في أسواق أوروبا والعالم أواخر العام.المصدر: فيستي

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