أربعة قرارات مهمة تصدرها الأحزاب التركمانية بينها حسم منصب محافظ كركوك

2019/02/18 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحركة القومية التركمانية، ليل الأحد، ان الأحزاب السياسية التركمانية أصدرت أربعة قرارات مهمة بشأن كركوك.

وذكرت الحركة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه: "نظراً

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