اليوم.. عمليات البصرة تفجر مخلفات حربية في منطقة الشلامجة

2019/02/18 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر إن تجري قيادة العمليات البصرة، اليوم الاثنين، عملية تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في منطقة الشلامجة بقضاء شط العرب شرقي المحافظة.

وذكرت القيادة في

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