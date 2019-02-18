نقيب المعلمين ينتقد الرئاسات الثلاث ويعد الإضراب

2019/02/18 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/18 10:12

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بغداد- العراق اليوم: أنتقد نقيب المعلمين العراقيين عباس السوداني، الرئاسات الثلاث "لعدم إستجابتها مع إضراب المعلمين" المطالبين بحقوقهم المشروعة.



وقال الموسوي في تصريح صحفي "أعترضنا على اضراب الطلبة لعدم قانونيته، ونحن أول من خرجنا بتظاهرة أمام التربية احتجاجا على المناهج".



وعد "إضراب المعلمين نقطة تحول مهمة في العراق" مشيرا الى ان "الجميع كان منتظر خطوة اضراب المعلمين وقال السوداني "نريد وزير تربية من رحم الوزارة، كوننا لم نر أي وزير يطالب بحق المعلم أو الطالب".



وتابع السوداني ان "مطالبنا السابقة كانت ضمن سقف محدد نظرا للظروف".



وكانت نقابة المعلمين العراقيين، بدأت اليوم الأحد إضرابا يستمر يومين للمطالبة بإصلاح التعليم ورفع الرواتب وتوفير السكن اللائق.



وأغلقت جميع مدارس العراق أبوابها استجابه للإضراب باستثناء المدارس الخاصة ومدارس إقليم كردستان.



وتتلخص مطالب المعلمين بحسب نقابتهم "إصلاح العملية التربوية، التي تمر بانحدار كبير جداً وهذا ماثبت من خلال التقارير العالمية وإصلاح وضع التلميذ العراقي واصلاح المنهج دعما للمعلمين اضافة الى اصلاح البنى التحتية، وتخصيص موازنة تليق بوزارة التربية والتي من شأنها تطور المعلم من خلال دورات تطويرية حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين على ضوء المناهج التي تم تغيرها، وتوفير السكن الذي كفله الدستور والقانون والتي تنص على توفير سكن للمواطن العراقي ولاسيما المعلم

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