دورانت يتوج بلقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم

2019/02/18 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل دورانت 31 نقطة مقابل 6 متابعات وتمريرتين حاسمتين وهو أفضل مسجل في فريقه.وهي المرة الثانية التي يفوز فيها دورانت بجائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم.وكانت المرة الأولى عام 2012.

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