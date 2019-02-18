رسمياً – أحد يحصل على توقيع خالد شراحيلي

2019/02/18 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي أحد، رسمياً حصوله على توقيع حارس مرمى الفيصلي خالد شراحيلي، في صفقة انتقال حر مساء أمس الأحد.وكتب الحساب الرسمي، للنادي على موقع تويتر: " تتقدم إدارة النادي برئاسة الأستاذ سعود الحربي بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي الفيصلي برئاسة الاستاذ فهد المدلج".

وواصل: " في إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس خالد شراحيلي والانتقال الى صفوف النادي متمنين لهم التوفيق والنجاح".

الاتحاد المصري يعلن عن موعد مباراة #الأهلي و #بيراميدز ستكون في 28 فبراير في كأس مصر.



pic.twitter.com/yDLQGrv4Al— جول مصر (@goaleg) February 17, 2019وتسعى إدارة أحد، لتعويض إيقاف الحارس الأوزبكي نيستروف، من الفيفا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.



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وفي نفس السياق تعاقد الفريق، مع عبد العويشير حارس مرمى النصر، لتدعيم صفوف الفريق، قبل أن تعلن التعاقد مع الحارس صاحب الـ 32 عاماً.

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ويتذيل أحد جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد لعب 20 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد صاحب المركز قبل الأخير.





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