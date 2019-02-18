مساع لاحالة معمل حليب قضاء الجبايش للاستثمار

2019/02/18 | 08:28

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وكالات:

اعلن قائم مقام قضاء الجبايش التابع الى محافظة ذي قار عبد الكاظم ملك الموسوي اليوم الاحد عن قرب حسم ملف احالة معمل الحليب الايطالي في القضاء الى احد المستثمرين بعد اجراء تعديلات على شروط العمل في هذا المشروع من اجل

وكالات:اعلن قائم مقام قضاء الجبايش التابع الى محافظة ذي قار عبد الكاظم ملك الموسوي اليوم الاحد عن قرب حسم ملف احالة معمل الحليب الايطالي في القضاء الى احد المستثمرين بعد اجراء تعديلات على شروط العمل في هذا المشروع من اجل استيعاب كميات الحليب بعد تحسن واقع الثروة الحيوانية على اثر زيادة الاطلاقات المائية والتي اغمرت مناطق الاهوار.وقال الموسوي للمربد ان معمل الحليب هو احد مشاريع فريق الاعمار الاميركي والذي لم يتم استثماره لحد الان بسبب اجراءات ادارية ويمكن له تغطية احتياجات القضاء ونواحيه من منتجات الحليب.

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