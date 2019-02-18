2019/02/18 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ذكر المركز العراقي لمحاربة الشائعات بأنه رصد اكثر من شائعة استهدفت الوضع التربوي والامني والوظيفي تم ترويجها من خلال برامج اذاعية وفضائية.

وقال المركز في تقريره الاسبوعي بأنه تم رصد عدة شائعات ابرزها اشاعه ميدانية ومفادها أن القوات الامريكية متنشرة بالزي المدني وبسيارات مدنية لغرض الاعتقالات العشوائية حيث تم استخدام هذه الشائعه بشكل لا يلفت النظر من خلال عدة برامج اذاعة وفضائية ومن خلال متصلين يرفضون التحدث بأسمائهم الصريحة وكذلك بعض الاشخاص في سيارات الاجرة .مشيرا أن مروجي هذه الشائعة اعتمدوا على وجود سيارات وموظفي البعثات الدبلوماسية لكن هذه السيارات والحمايات هي بالاصل تتحرك برفقة القوات العراقية التابعه لوزارة الداخلية وأن الهدف من هذه الاشاعه هي لارباك الوضع بشكل عام والتشكيك بالاستقرار الامني"وتابع المركز أن "الاشاعه التي استهدفت الوضع التربوي هي انتشار فديو وقائمة اسماء مدارس يتعاطى طلابها المخدرات" مؤكدا أن "مقطع الفديو الذي تم نشره على الواتساب هو فديو لطالبات مغربيات وليس عراقيات".



وختم المركز تقريره "من خلال عملية المتابعه لمصادر الاشاعات لوحظ وجود عدة روافد لانتشار الشائعات اولها : بعض القنوات الفضائية والاذاعات التي تفتح المجال لمتصلين مجهولين الهوية يتحدثون عن اشياء لا صحة ويقوم مقدم البرنامج بمناقشة المتصل بصيغة التأكيد دون التأكد من صحة حديث المتصل من عدم وبعض البرامج تم رصدها وتوثيقها وكأن الحديث متفق عليه ثانيا : وقوع بعض المحللين السياسيين وبعض النواب وكذلك الاعلاميين ضحية المعلومات المضللة من خلال اشخاص يدعون قربهم من مركز القرار ويتم اخفاء هوياتهم بحجة عدم كشف مصدره وهذا فعلا ما تم رصده من خلال متابعه مصدر احدى الشائعات والتي تحدث بها احد المحللين ولدى التأكد من المعلومة تبين أن المحلل وبعض النواب وقعوا ضحية لمعلومة غير صحيحة ادعى احدهم بأنه شاهد عليها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد شائعات تستهدف الوضع التربوي والامني والوظيفي روجت ببرامج اذاعية وفضائية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد شائعات تستهدف الوضع التربوي والامني والوظيفي روجت ببرامج اذاعية وفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).