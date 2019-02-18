الحمداني: وزارة الثقافة تعمل على إنتاج فيلم سينمائي يجسد بطولات وتضحيات الحشد الشعبي

2019/02/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، ليل الأحد، التوجه لإنتاج فيلم سينمائي يجسد بطولات وتضحيات الحشد الشعبي.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه بموقع تويتر وتابعتها "العهد نيوز" إن

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