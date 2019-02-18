2019/02/18 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : سومر نيوز

اكد نائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، العزم على جمع تواقيع لرفض التواجد الاجنبي في العراق.

و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البخاتي: عازمون بشدة على جمع تواقيع لرفض التواجد الأجنبي في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البخاتي: عازمون بشدة على جمع تواقيع لرفض التواجد الأجنبي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).