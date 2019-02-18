رصد شائعات تستهدف الوضع التربوي والامني والوظيفي روجت ببرامج اذاعية وفضائية

2019/02/18 | 08:40

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بغداد : سومر نيوز

ذكر المركز العراقي لمحاربة الشائعات بأنه رصد اكثر من شائعة استهدفت الوضع التربوي ...

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