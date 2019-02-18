سائرون يكشف حقيقة بوادر تحالف مع الفتح يمهد لفض الإصلاح والبناء

2019/02/18 | 08:46

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بغداد- العراق اليوم:

كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، حقيقة تشكيل سائرون تحالفاً جديداً مع الفتح...





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