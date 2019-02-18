وزير الإعلام السعودي ينفي نية بن سلمان الاستحواذ على

2019/02/18 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنفى وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، نية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستحواذ على نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.وقال الشبانة في تغريدة عبر "تويتر" إن "‏الأنباء التي زعمت عن رغبة الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تمامًا".وأضاف: "فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعًا مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)؛ لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".يشار إلى نادي "مانشستر يونايتد" من أغنى الأندية في إنجلترا والعالم.وصندوق الاستثمارات العامة، هو بمثابة الصندوق السيادي السعودي، وعاشر أكبر صندوق سيادي في العالم، حسب أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية بأصول تبلغ 360 مليار دولار.والسبت، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ولي العهد السعودي يتولى حاليًا مفاوضات شراء مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري، ورفع عرضه لشراء النادي إلى 3.8 مليار إسترليني.وأشارت إلى أن عائلة "جليرز" الأمريكية المالكة حاليًا لمانشستر يونايتد، كانت اشترت النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني، وحال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة، ستكون الإدارة الإنجليزية، كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار إسترليني.

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