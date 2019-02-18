مصرف الرافدين يصدر توضيحاً حول سلفتي 5 و 10 مليون دينار للموظفين

2019/02/18 | 08:57

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ستكون بقيمة 5 و 10 مليون...





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