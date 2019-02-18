2019/02/18 | 08:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلن مصرف الرافدين ان السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ستكون بقيمة 5 و 10 مليون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يصدر توضيحاً حول سلفتي 5 و 10 مليون دينار للموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلن مصرف الرافدين ان السلف الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف ستكون بقيمة 5 و 10 مليون...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرف الرافدين يصدر توضيحاً حول سلفتي 5 و 10 مليون دينار للموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرف الرافدين يصدر توضيحاً حول سلفتي 5 و 10 مليون دينار للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).